Оккупанты устроили новые обыски у крымских татар (видео) [ Редактировать ]
Сегодня, 30 апреля, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар, передает "РБК-Украина".
Сообщается, что российские силовики с автоматами пришли в дома крымских татар под Симферополем. В частности, обыски прошли в доме активиста Ролана Османова, который проживает в селе Урожайное.
Османов ранее выходил на одиночный пикет против "реставрации" Ханского дворца и поддерживал захваченных в Керченском проливе украинских моряков. После обысков задержаний не было.
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Кроме того, прошли обыски в селе Живописное у активиста Дилявера Бекирова. После следственных мероприятий его тоже не задерживали. На данный момент публичных комментариев российских силовиков по обыскам нет.
Ранее сообщалось, что в ЕС сделали резкое заявление по поводу арестов в Крыму, а также про аннексию полуострова.
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