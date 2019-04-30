Сегодня, 30 апреля, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар, передает "РБК-Украина".

Сообщается, что российские силовики с автоматами пришли в дома крымских татар под Симферополем. В частности, обыски прошли в доме активиста Ролана Османова, который проживает в селе Урожайное.

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Османов ранее выходил на одиночный пикет против "реставрации" Ханского дворца и поддерживал захваченных в Керченском проливе украинских моряков. После обысков задержаний не было.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Кроме того, прошли обыски в селе Живописное у активиста Дилявера Бекирова. После следственных мероприятий его тоже не задерживали. На данный момент публичных комментариев российских силовиков по обыскам нет.

Ранее сообщалось, что в ЕС сделали резкое заявление по поводу арестов в Крыму, а также про аннексию полуострова.