В Україні необхідно змінити законодавство, аби унеможливити технології "двійників" на виборах. Про це заявляють у Комітеті виборців України. Хто намагається ввести в оману людей - дивіться в матеріалі.

Далекі, чи не зовсім родичі, однофамільці, чи просто охочі змінити особу - звісно, за винагороду. Або ж громадські організації, чи фонди з назвами, як у відомих партій. Виборчі технології, які вже давно й успішно використовують в Україні.

"Практично на всіх виборах в україні використовувалась технологія реєстрації двійників. бували випадки коли кілька кандидатів розуміючи що вони є конкурентами реєстрували одночасно по 3-4 людини з ідентичним прізвищем в ідеалі прізвище імя по батькові. Я не думаю, що з доброго дива люди напередодні виборів вирішують поміняти - на цьому хтось заробляє", - говорить Вадим Денисенко, політолог.

Зазвичай охочих шукають відомі політики, щоб насолити конкурентам, кажуть у Комітеті виборців України.

"Всі прекрасно розуміють, що такий канидат, чиє ім'я-прізвище співзвучно із лідером якоїсь партії - ця людина отримує гроші за участь у виборах, більше того хтось в тіньовий спосіб також оплачує і реєстрацію цього кандидата. Це банальна технологія крадіжки голосів, але приятгнути до відповідальності за такі дії фактично неможливо", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

Більше як за місяць до виборів у ЦВК уже зареєустрували клони партій "Батьківщина" та "Самопоміч". Двійники з'явилися й у десятків нардепів. Один із них - народний депутат Іван Фурсін. У сто тридцять восьмому окрузі в Одеській області з ним збирається конкурувати двадцяти дев'ятирічний одесит, який кілька тижнів тому змінив ім'я й прізвище.

"Это целенаправленная атака продуманная и не только в Одесской области. Это политические оппоненты, которые хотят использовать эти технологии, чтобы провести своих канидатов на этих округах. Это можно назвать одним словом - позор. Использование такой технологии для того, чтобы победить, я бы считал бы позорным для любого победителя, знать что у его конкурента есть такая проблема как двойник", - говорить Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

Та виборці кажуть - їх не ошукати.

"Я Фурсина знаю, это настоящий Фурсин был. Люди быстро это дело раскусят, настоящего фурсина знают все".

"Мне неприятно, но перед тем как голосовать я очень четко просматриваю выбираю для себя, я себя не даю обмануть. Наверное надеятся найти дурака".

В Європі такі маніпуляції - просто неможливі. Змінити особу там довготривалий і складний процес, і стати двійником відомого політика жоден суд не дозволить. Саме тому Україна має змінити законодавство й привернути до проблеми увагу правоохоронців,- пояснюють у Комітеті виборців України.

"Заборонити балотуватися особам, які змінили прізвище ім'я перед виборами. Другий запобіжник це реальні кримінальні провпадження довести що громадянин взяв гроші, аби балотуватись або іншим способом використовува ці механізми, я думаю, що кілька прецедентів в масштбатах України достатньо аби цей бізнес мінімізувати", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

Відповідні зміни до законодавства у Верховній Раді вже розробили. Народний депутат Іван Фурсін із колегами обіцяють найближчим часом подати поправки до виборчого законодавства. Тим часом, як нам вдалося дізнатися, зміни готують і у Центрвиборчкомі - щоб змусити так званих двійників указувати в бюлетенях ще й попереднє прізвище та ім'я.