Як руйнується аварійна 9-поверхівка продемонстрували в мережі очевидці падіння будинку у Молдові. Минулося без жертв та постраждалих - буквально за кілька годин до обвалу людей звідти евакуювали.

Поліція оточила руїни, на місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Ситуацію також розглянуть на засіданні уряду.