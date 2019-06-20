У Молдові обвалилася багатоповерхівка (відео) [ Редактировать ]
Як руйнується аварійна 9-поверхівка продемонстрували в мережі очевидці падіння будинку у Молдові. Минулося без жертв та постраждалих - буквально за кілька годин до обвалу людей звідти евакуювали.
Поліція оточила руїни, на місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Ситуацію також розглянуть на засіданні уряду.
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