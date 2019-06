Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 22 и 23 июня и выбирайте то, что придется вам по душе.

Лето на ВДНХ

Летом территория ВДНХ превращается в самое крутое место для городского отдыха, где можно встретиться с друзьями на барбекю, отдохнуть с семьей на поляне, или пригласить любимого человека на романтическую прогулку. Но настоящий подарок для жителей и гостей Киева - это открытие нового сезона развлечений проекта "Лето на ВДНХ".

Выступления музыкальных групп и диджеев, комедийные концерты, кинопоказы, лекции, фестивали, фуд-корты, бары, бассейн, детские площадки и еще много всего - подробное расписание мероприятий, фестивалей и других ивентов, а также всю необходимую информацию вы можете найти на сайте проекта.

А еще, не забывайте, что на ВДНХ начал работу "Пикник Сад", посетив который, можно устроить хороший пикник прямо посреди города. Корзину для пикника можно принести с собой, или купить со всем необходимым прямо на месте.

Где: ВДНХ

Когда: май-сентябрь, з 10:00

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.

Посетить выставку можно 22-23 июня

Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания

Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.

Архитектурные экскурсии по Киеву

Где в Киеве найти архитектуру различных стилей и эпох? Как пытались изобрести украинский стиль в архитектуре? В чем особенности липских имений и советских сооружений? Все это и много другого узнаем во время архитектурных экскурсий по Киеву.

Когда: 22 июня, 12:00

Где: Культурный проект, улица Пушкинская, 31-в-1

Сколько стоит: от 100 гривен

Международный день йоги 2019

Международный День йоги в Киеве - это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, который проходит каждый год по инициативе посольства Индии в Украине.

Когда: 22 июня, 14:00

Где: Мариинский парк

Участие бесплатное.

Музыка из фильмов о любви в саду жасминов

В программе концерта музыка из фильмов: "Сладкий ноябрь", "Ла Ла Лэнд", "Красотка", "Телохранитель", "500 дней лета", "Леон", "Мужчина и женщина", "Великий Гэтсби", "Один День" и др. в исполнении оркестра "Виртуозы Киева".

Когда: 23 июня, 19:00

Где: Национальный ботанический сад имени Н.Н.Гришко, улица Выдубицкая, 40

Сколько стоит: от 200 гривен

День молодежи

Состоится масштабный фестиваль в самом сердце Киева. День молодежи - это время и место, где можно быть самим собой. Показать, кто ты есть. Прочувствовать всю атмосферу молодежных тусовок. Здесь готовят программу по образцу: нетворкинг, чилинг и левел ап. Объединяем полезное с приятным, чтобы это был не просто молодежный фест, а платформа для going outside the box.

Когда: 23 июня, с 11:00

Где: улица Крещатик

Вход свободный.

Танцы под открытым небом в ботаническом саду

Собираемся на кубинском Matine в ботаническом саду под открытым небом. Как всегда самая новая, самая лучшая кубинская музыка от dj Tatic.