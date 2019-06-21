Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 20 июня, на Донбассе подразделения сепаратистов 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Пять раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Трое украинских военных были ранены, у еще одного боевая травма, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в утренней сводке.
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы сепаратистов фиксировались возле населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Водяное, Новоселовка Вторая, Березовое, Чермалык, Пищевик, Гнутово, Крымское, Луганское, Травневе, Майорское, Новолуганское и Новозвановка.
Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, два сепаратиста были убиты, еще трое получили ранения.
С начала нынешних суток на Донбассе враг не открывал огонь.
Раньше сообщалось о том, что за минувшие сутки на Донбассе боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил. Погиб один украинский военный и еще один получил ранения. А также на Донбассе возникли перебои с водой.
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