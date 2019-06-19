В чреду, 19 июня, на Донбассе боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил. Погиб один украинский военный и еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Обстрелы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов велись в районе населенных пунктов Лебединское, Новотроицкое, Марьинка.

Кроме того, в течение предыдущих суток, 18 июня, вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Обстрелы велись в районе Авдеевки, Красногоровки, Верхньоторецкого, Песок, Водяного, Луганского, Новолуганского, Майского, Троицкого.

"За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмирования. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе возникли перебои с водой.