Карпатські гадюки атакують Львівщину

На Львівщині навала карпатських гадюк. Від початку року через укуси отруйних змій до медиків звернулися 12 пацієнтів. В одному випадку мешканець Сколівського району навіть потрапив до реанімації. Проблема в тому, що сироватки від отрути цих змій у львівських лікарів немає