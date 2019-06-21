Гигантский паук съел опоссума в отеле: фото [ Редактировать ]
Туристы острова Тасмания столкнулись с ужасным доказательством безжалостной местной экзотической фауны. Посетители отеля в Национальном парке Маунт-Филд стали свидетелями, как в их номере огромный паук напал на опоссума и начал его пожирать.
По словам эксперта по арахнологии Австралийского музея Грэм Милледж, увидеть подобное - большая удача, поскольку пауки-птицееды, коим является запечатленный на фото "монстр", ловят добычу намного меньше себя: мыши, лягушки, насекомые.
Жертвой паука стал карликовый тасманийский опоссум, который больше своего хищника. По всей видимости голод заставил паука пойти на крайние меры и поймать животное, превосходящее его по размеру.
"Впервые в жизни я встречаю, как паук ловит опоссума в качестве добычи", - прокомментировал эксперт по арахнологии изданию The Guardian.
Пауки являются очень прожорливыми насекомыми. Ежегодно они потребляют больше пищи, чем все человечество.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, как в ухе пациента обнаружили гнездо тропического паука. В свою очередь в Австралии произошел случай, как мужчина убил паука и чуть не попал в полицию.
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