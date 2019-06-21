Юлія Тимошенко закликала розслідувати корупцію у газотранспортній системі [ Редактировать ]
Ще одне звернення до ДБР від Юлії Тимошенко. Лідерка "Батьківщини" заявила про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України та про спроби позбавити нашу державу контролю над ГТС.
Тимошенко звинувачує в цьому чинний уряд, "Нафтогаз" і Нацкомісію з державного регулювання у галузі енергетики. Також Лідерка "Батьківщини" звернулася до президента Зеленського - каже, що необхідно провести засідання РНБО з цього питання.
"Зараз в Україні розгортається останній етап позбавлення України Нашої стратегічної, досить вагомої державної власності, це наша газотранспортна система. Дорогі друзі, мова йде не про звичайний об'єкт, мова йде про газотранспортну систему, одну з найпотужніших на європейському континенті.
Цю нашу газотранспортну систему абсолютно безкоштовно, без будь-яких вирішень питань щодо завантаження нашої газотранспортної системи додатковим природним газом передають в невідомо куди і в невідомо яке управління. Я можу вам сказати, що передача в управління - це по суті та сама приватизація тільки без грошей", - заявила Юлія Тимошенко, народна депутатка, лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".
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