Выпрыгивали из вагонов: под Днепром загорелась электричка [ Редактировать ]
В субботу, 22 июня, под Днепром на станции "169 километр" загорелась электричка. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным загорелась проводка. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов. "Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две "скорых" и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", - говорят очевидцы.
Пассажир добавил: "Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а водители маршруток тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".
Ранее сообщалось, что под Запорожьем задымилась электричка.
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