Под Днепром женщину залило серной кислотой [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 июня, на одном из крупных предприятий в Каменском, "ДнепрАзоте", произошло ЧП. Известно, что сотрудницу, которая работала у аппарата, залило серной кислотой, передает "Информатор".
Отмечается, что причины, по которым из аппарата сорвались шланги - пока неизвестны. Вещество попало женщине на лицо, грудь, руки и предплечья.
Пострадавшую 40-летнюю сотрудницу срочно госпитализировали. По предварительной информации, у женщины ожоги 1-й и 2-й степени.
Как сообщили в пресс-службе преприятия, "ДнепрАзот" возьмет на себя все затраты на лечение и реабилитацию работницы. Кроме того, сейчас на заводе проводятся проверки. Выясняется, что стало причиной несчастного случая и были ли соблюдены работником все инструкции при выполнении производственно-технических работ.
Ранее сообщалось, что женщину посреди улицы облили горючей смесью.
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