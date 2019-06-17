В воскресенье, 16 июня, на одном из крупных предприятий в Каменском, "ДнепрАзоте", произошло ЧП. Известно, что сотрудницу, которая работала у аппарата, залило серной кислотой, передает "Информатор".

Отмечается, что причины, по которым из аппарата сорвались шланги - пока неизвестны. Вещество попало женщине на лицо, грудь, руки и предплечья.

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Пострадавшую 40-летнюю сотрудницу срочно госпитализировали. По предварительной информации, у женщины ожоги 1-й и 2-й степени.

Как сообщили в пресс-службе преприятия, "ДнепрАзот" возьмет на себя все затраты на лечение и реабилитацию работницы. Кроме того, сейчас на заводе проводятся проверки. Выясняется, что стало причиной несчастного случая и были ли соблюдены работником все инструкции при выполнении производственно-технических работ.

Ранее сообщалось, что женщину посреди улицы облили горючей смесью.