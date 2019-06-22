Шкільні канікули - не причина розслаблятися. Доки діти відпочивають, у класах кипить робота. В одній зі шкіл Харківської області вже почали утеплювати фасади та ремонтувати спортзал.

Де взяти гроші, аби зробити навчальний заклад комфортнішим, - розкаже Світлана Шекера.

Попри літні канікули, у Слатинській школі повно людей. На першому поверсі - дошкільнята.

"А де у нього задні лапки?. Зараз ми йому зробимо. Треба ж розкатати пластилінчик, правильно? Бери отак, розкатуй".

Цю групу відкрили, відремонтувавши колишні майстерні. Сюди приводять і дітей з особливими потребами. Поруч - першачків уже чекають кімнати, обладнані за вимогами реформованої нової української школи.

"Зручно, комфортно, і вони відчувають себе неначе вдома. І взагалі у нас розроблено в закладі концепцію "Ліцей-родина". Кожна дитина відчуває себе як в сім'ї. У цьому році планується відкриття ресурсної кімнати для розвитку дітей, особливих дітей", - зазначила Наталія Скрипка, директорка Слатинського ліцею.

А в шкільний спортзал ходять діти з усієї округи.

"Тренер очень хороший. И подготовка, и физическая подготовка. Они постоянно ездят на соревнования, атестации", - розповідає Юлія Рибіна, мама школярів.

Та хотілося б, кажуть тренери й батьки, більшого комфорту.

"Зимой прохладно. Желательно, чтобы было тепло, чтоб покрытие, ну тут деревянный пол хороший. Естественно, его надо просто покрасить", - відзначив Віталій Корнієнко, інструктор з карате Дергачівської спортшколи.

Гроші на відновлення спортзалу вже знайшли.

"Цього року буде зроблено капітальний ремонт спортивної зали, буде виконано роботи по утепленню будівлі, також придбано цього року обладнання для їдальні сучасне", - наголосила Інна Гаплевська, перша заступниця голови Дергачівської РДА.

Знайшли гроші й на вікна, покрівлю та дитячий майданчик. Використовують державний, обласний і місцевий бюджети. Так працюють по всій області.

"В першу чергу, це стосується гуманітарної сфери, - звичайно, школи. Потрібно робити і ремонти, і закуповувати нове обладнання, є над чим ще працювати, але багато чого зроблено. Відремонтовані і дахи, які протікали багато років. Закуплено новеньке обладнання. Відремонтовані фасади для того, щоб зменшити витрати на утеплення, і, звичайно, дітки сиділи в нормальних умовах, не мерзли на уроках", - підкреслила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

До початку навчального року трохи більше як два місяці. Часу достатньо, щоб утеплити школу та зустріти наступну зиму в зручних і теплих приміщеннях.