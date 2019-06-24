В интернете выложили ролик, на котором запечатлена "ворона-качок". Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

Силует вороны, которая попала в кадр, напоминает стоящую на четырех лапах гориллу.

Пользователи сети назвали ворону "качком" и попытались узнать, что это у нее за "мускулистые руки" вместо крыльев. Видео стало вирусным и набрало больше девяти миллионов просмотров.

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