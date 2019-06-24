"Ворона-качок" шокировала сеть (видео) [ Редактировать ]
В интернете выложили ролик, на котором запечатлена "ворона-качок". Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.
Силует вороны, которая попала в кадр, напоминает стоящую на четырех лапах гориллу.
Пользователи сети назвали ворону "качком" и попытались узнать, что это у нее за "мускулистые руки" вместо крыльев. Видео стало вирусным и набрало больше девяти миллионов просмотров.
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
Ранее мы писали о том, что гигантский паук съел опоссума в отеле.
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