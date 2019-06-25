У Венесуелі приземлився російський військовий літак [ Редактировать ]
У головному аеропорту Венесуели приземлився російський військовий літак. Про це повідомляють джерела Reuters. Три місяці тому, у березні, аналогічна ситуація викликала суперечки між Вашингтоном і Москвою.
Тоді до латиноамериканської країни прибули два російські військові літаки з чиновниками Міноборони і сотнею військовослужбовців. США звинуватили Росію в "безвідповідальній ескалації" ситуації в цій країні.
У російському МЗС, натомість, заявили, що літаки доправили фахівців, які працюють за збройними контрактами. Зараз жодних коментарів щодо цієї ситуації ані з Москви, ані з Каракаса не надходило.
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