У головному аеропорту Венесуели приземлився російський військовий літак. Про це повідомляють джерела Reuters. Три місяці тому, у березні, аналогічна ситуація викликала суперечки між Вашингтоном і Москвою.

Тоді до латиноамериканської країни прибули два російські військові літаки з чиновниками Міноборони і сотнею військовослужбовців. США звинуватили Росію в "безвідповідальній ескалації" ситуації в цій країні.

У російському МЗС, натомість, заявили, що літаки доправили фахівців, які працюють за збройними контрактами. Зараз жодних коментарів щодо цієї ситуації ані з Москви, ані з Каракаса не надходило.