Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини поранення 15-річного хлопця на Дніпропетровщині. Інцидент стався неподалік навчально-тренувального полігона поблизу селища Партизанське.

Куля влучила хлопцеві у стегно. На полігоні саме відбувалися тренувальні стрільби з автомата першокурсників Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ. Підлітка прооперували, кулю вилучили. Загрози його життю немає.