Национальный банк Украины изымает из оборота ряд монет. Это коснется 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга.

Смолий сообщил, что также из обращения постепенно будет изыматься монета номиналом 25 копеек, которая пока остается платежным средством.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством 1 октября 2019 года. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратным 10 копейкам.

Ранее мы писали о том, что в Украине появится новая банкнота.