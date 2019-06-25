В Украине появится новая банкнота (фото) [ Редактировать ]
Фото: bank.gov.ua
С 25 октября 2019 года в Украине появится новая купюра, номиналом в 1000 гривен. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
"Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту нового наивысшего номинала - 1 тысяча гривень", - сказал Смолий.
Фото: facebook/NationalBankOfUkraine
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