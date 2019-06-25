В Украину запретили ввозить книги из России [ Редактировать ]
Госкомтелерадио запретил ввозить из России еще две книги, в которых присутствуют признаки пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
Отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.
"Не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию", в которой рекламируется издание, не разрешено ранее к ввозу в Украину из-за присутствия в тексте пропагандистских лозунгов", - говорится в сообщении.
Также не будет ввозиться в Украину книга Д. Хейвуд "Люди Севера. История викингов 793-1241".
Ранее сообщалось, что в Украине запретили носить военную форму.
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