Госкомтелерадио запретил ввозить из России еще две книги, в которых присутствуют признаки пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

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Отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.



"Не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию", в которой рекламируется издание, не разрешено ранее к ввозу в Украину из-за присутствия в тексте пропагандистских лозунгов", - говорится в сообщении.



Также не будет ввозиться в Украину книга Д. Хейвуд "Люди Севера. История викингов 793-1241".

Ранее сообщалось, что в Украине запретили носить военную форму.