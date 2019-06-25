Розширити співпрацю домовилися сьогодні посол Угорщини та голова Харківської обладміністрації. Насамперед у промисловості та IT. Юлія Світлична також бачить великий потенціал у переробці сільгосп-продукції, та сферах медицини й фармацевтики. А угорський політик запропонував відкрити авіарейс із Харкова до Дебрецена.

"Мы, конечно, уверены, что у вас есть фантастические возможности что касается индустриальной базы, и айти. Венгрия тоже аграрная страна можно сказать, поэтому аграрный бизнес нас тоже интересует. Вот здравоохранение - это тоже очень интересный и важный вопрос, потому что до сих пор две серьезные венгерские компании работают на украинском рынке", - говорить Іштван Ійдярто, надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні.

"Сьогодні ми домовилися про розширення нашої співпраці у сфері IT, а також промисловості, домовилися про розширення проектів в науковій сфері, медицині, фармації та енергозбереження. Також подумали про відкриття представництва торгово-промислової палати Харківщини або в Будапешті, або в Дебрецені, і сподіваюся, що ми найближчим часом будем працювати над тим, щоб відкрити почесне консульство Угорщини тут, на території області", - говорить Юлія Світлична голова Харківської облдержадміністрації