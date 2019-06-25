Брудні технології української політики. Співголову "Опозиційної платформи - за життя" намагаються недопустити до виборів. До суду надійшов позов, аби ЦВК скасувала реєстрацію Бойка кандидатом в народні депутати. Всі подробиці - далі в сюжеті.

Стара та нова влада продовжують судову війну проти Юрія Бойка та "Опозиційної платформи - За життя". Така заява з’явилась на сайті політсили у відповідь на позов. Там одразу заявили жодних підстав, аби недопустити Бойка до виборів немає і запевнили, готові до судової тяганини. Політологи ж одразу назвали такі дії позивача - брудними технологіями.

"Це трошки нагадує істерику, тому що це дуже коротка вибороча кампанія, і якщо ми подивимось на соціологію - перше місце це слуга народу, друге "Опозиційна платформа - За життя", де власне кажучи лідером номер один є Бойко Юрій, якраз оця вся істерика вона пов’язана з тим, що конкуренти на тому ж полі вони розуміють що мало що можуть зробити, і тому використання таких сірих або чорних технологій спроби ввести в оману, газети, провокаційні листівки всі ці речі будуть використовувати, інша справа я не впевнений, що це буде працювати", - говорить Олексій Якубін, політолог.

Експерти зазначають, чорні технології під час виборів же давно стали традицією для української політики.

"В Україні передвиборча боротьба зазвичай вона виглядає як бої без правил, контрагітація яка використовується це звичне явище для нас, а в тому числі використання судів, рішень судів, це звичне явище для нашої країни" ,- говорить Тарас Загородній, політтехнолог.

В залежності від правової позиції, як викладений позов, якщо позов погано викладений наші судді навчені вже гірким досвідом того, що коли вони брали участь у політичних розбірках вони намагаються діяти по закону, якщо все ж таки правова позиція більш менш зрозуміла, вони можуть схилитися до думки одного чи друго точніше кандидата мотивації, але в більшості випадків це добре для нашої країни, судді вже намагаються не втручатися в політику бо розуміють що влада поміняється, а їм потім прийдуть і надають по шапці.

Юристи запевняють,- такі позови можуть виявитись спробою вплинути на волевиявлення українців, і за це, до відповідальності можуть притягнути і самого позивача.

" Попытка снять его с регистрации - это попытка повлиять на волеизявление граждан Украины. Если например окажится, что это исковое заявление, сфальсивицировано, то есть лицо которое его якобы подавало, есть уголовная ответственность по 358 статте уголовного кодекса за подделку документом, если такие действия в купе с дургими дейтсивями являются попыткой влиять на свободное волеизявление граждан, влиять на демократический процес то уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответстсвенность за такие действия", - говорить Роман Марченко, адвокат "Ілляшев і партнери".

До того ж, кажуть юристи, перед тим як реєструвати на вибори члени ЦВК ретельно перевіряють усіх кандидатів на відповідність закону. Тож цей позов просто спроба створити зайві проблеми у передвиборчій кампанії.