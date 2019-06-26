Взрывы на военных складах в Казахстане: количество погибших возросло [ Редактировать ]
24 июня в Казахстане произошли взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Количество погибших возросло до трех человек. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Nur.kz.
По данным управления здравоохранения Туркестанской области страны, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы. В результате взрывов пострадали 165 людей.
По данным местных властей, после взрывов на улицах Арыси было собрано 70 неразорвавшихся снарядов, причем многие их них обнаружили в домах.
Напомним, 24 июня в Казахстане произошли взрывы на складе боеприпасов.
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