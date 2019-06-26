В Киеве "заминировали" Апелляционный суд [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, в Киеве "заминировали" здание Киевского апелляционного суда, которое находится по адресу Соломенская, 2а. Об этом сообщает "Корреспондент".
На место предполагаемого минирования выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, а также спасатели ГСЧС. К ним присоединятся также медики скорой помощи.
Эвакуацию посетителей и работников суда пока не объявляли - решается вопрос о целесообразности.
Ранее мы писали о том, что ЦИК "заминировали".
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