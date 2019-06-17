В понедельник, 17 июня, в Киеве "заминировали" станцию метро "Олимпийская". Об этом сообщается на страницу киевского метрополитена в Twitter.

Станция закрыта на вход и выход.

"Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извиняемся за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в метрополитене.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также что в Харькове "заминировали" 31 объект.