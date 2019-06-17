В Киеве "заминировали" метро [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, в Киеве "заминировали" станцию метро "Олимпийская". Об этом сообщается на страницу киевского метрополитена в Twitter.
Станция закрыта на вход и выход.
"Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извиняемся за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в метрополитене.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также что в Харькове "заминировали" 31 объект.
по теме
Нестерпна спека змушує жителів столиці шукати порятунку на пляжах
Нестерпна спека, що накрила Київ, змушує жителів столиці шукати порятунку на річкових пляжах. Втім річкова вода може принести не стільки полегшення від задухи, але й чималі проблеми
В Киеве закрыли еще две станции метро
В понедельник, 10 июня, в Киеве закрыли еще две станции метро
В Киеве "заминировали" метро
В понедельник, 10 июня, в Киеве закрыли центральные станции метро
В Киеве сгорела автобаза
В пятницу утром, 7 июня, в Киеве горела территория бывшей автобазы
У суді обирали запобіжний захід поліцейським-вбивцям 5-річного хлопчика
Двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі і одна куля влучила у 5-річного хлопчика