В четверг, 20 июня, "заминировали" Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщение о "заминировании" ЦИК поступило около 11:00.

"Сейчас из здания эвакуировали около 250 человек. Работа ЦИК пока приостановлена и не ведется несколько часов. По состоянию на 12:50 проверка заминирования здания продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.