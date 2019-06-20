ЦИК "заминировали" [ Редактировать ]
В четверг, 20 июня, "заминировали" Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Сообщение о "заминировании" ЦИК поступило около 11:00.
"Сейчас из здания эвакуировали около 250 человек. Работа ЦИК пока приостановлена и не ведется несколько часов. По состоянию на 12:50 проверка заминирования здания продолжается", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.
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