Украинская певица Светлана Лобода похвасталась фигурой. Новое фото артистка сделала на отдыхе и опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Лобода позирует на фоне гор и моря.

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Для снимка Светлана выбрала бюстгальтер, широкие штаны и пиджак оверсайз. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

"Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?" - спросила она фанатов.

Ранее Лобода устроила жаркие танцы в купальнике.