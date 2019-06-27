Светлана Лобода удивила пикантным снимком [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода похвасталась фигурой. Новое фото артистка сделала на отдыхе и опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Лобода позирует на фоне гор и моря.
Для снимка Светлана выбрала бюстгальтер, широкие штаны и пиджак оверсайз. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.
"Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?" - спросила она фанатов.
как же я люблю отдыхать, оказывается 😂😍 А ты?)
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
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