Лобода устроила жаркие танцы в купальнике (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода зажгла посреди пляжа. Девушка устроили жаркие танцы и выложила соответствующее видео в Instagram.
В кадре звучит музыка, под которую артистка дефилирует по пляжу и танцует.
"Светик ловит ритм", - подписала видео звезда.
Пользователи активно комментируют фото певицы:
"Просто огонь", "Какая же крутая", "Как всегда шикарна", "Светик даже ловит ритм как-то по-особенному, слишком идеально!", "Светлана Сергеевна, после таких видео дико хочется улететь куда-нибудь на море".
Светик ловит ритм💃 #summerholidays
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Раньше сообщалось о том, что известный вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн - любовник Лободы встрял в жесткий конфликт, который был связан с назойливым поклонником.
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