Украинская певица Светлана Лобода зажгла посреди пляжа. Девушка устроили жаркие танцы и выложила соответствующее видео в Instagram.

В кадре звучит музыка, под которую артистка дефилирует по пляжу и танцует.

"Светик ловит ритм", - подписала видео звезда.

Пользователи активно комментируют фото певицы:

"Просто огонь", "Какая же крутая", "Как всегда шикарна", "Светик даже ловит ритм как-то по-особенному, слишком идеально!", "Светлана Сергеевна, после таких видео дико хочется улететь куда-нибудь на море".

Раньше сообщалось о том, что известный вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн - любовник Лободы встрял в жесткий конфликт, который был связан с назойливым поклонником.