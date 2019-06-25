Российский артист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уcтроили дома званый ужин, пригласив Александра Ревву с женой и дочерью, Светлану Лободу с дочкой и Нателлу Крапивину. Для приема Алла Борисовна выбрала стильный образ с красными губами.

Светлана Лобода опубликовала снимок из дома звездной пары и подписала его, поблагодарив хозяев:

Алла Борисовна, Максим - ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой было очень хорошо.

Поклонники активно комментируют снимок:

"Самая красивая на этом фото Алла Борисовна!", "Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи. И по возрасту тоже", "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Пугачева выглядит лет на 20 моложе своего возраста, а то и на 30", "Две блондинки с такой разницей в возрасте, а выглядят ровесницами!".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева трогательно поздравила мужа с днем рождения. А также Пугачеву словили на "измене".