Помолодевшую Аллу Пугачеву сравнили с Лободой (фото) [ Редактировать ]
Российский артист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уcтроили дома званый ужин, пригласив Александра Ревву с женой и дочерью, Светлану Лободу с дочкой и Нателлу Крапивину. Для приема Алла Борисовна выбрала стильный образ с красными губами.
Светлана Лобода опубликовала снимок из дома звездной пары и подписала его, поблагодарив хозяев:
Алла Борисовна, Максим - ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой было очень хорошо.
Поклонники активно комментируют снимок:
"Самая красивая на этом фото Алла Борисовна!", "Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи. И по возрасту тоже", "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Пугачева выглядит лет на 20 моложе своего возраста, а то и на 30", "Две блондинки с такой разницей в возрасте, а выглядят ровесницами!".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева трогательно поздравила мужа с днем рождения. А также Пугачеву словили на "измене".
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