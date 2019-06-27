В четверг, 27 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В центре, на западе и севере ожидаются ливни, шквалы, местами град. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве и Киевской области 27 июня днем грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.

Объявлен І уровень опасности (желтый).

В то же время, как сообщили в "Укргидрометцентре", в Украине, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали о том, что погода в июле шокирует украинцев.