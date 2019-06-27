В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В центре, на западе и севере ожидаются ливни, шквалы, местами град. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве и Киевской области 27 июня днем грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
Объявлен І уровень опасности (желтый).
В то же время, как сообщили в "Укргидрометцентре", в Украине, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее мы писали о том, что погода в июле шокирует украинцев.
по теме
Україну накрила аномальна спека
Спекотна погода накрила й Україну. Сьогодні майже по всій країні на термометрах 34 градуси
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В пятницу, 21 июня, в Украине ожидаются дожди, с градом и ветром до 20 м/с
Украину накроют мощные грозы с градом
Метеорологическое предупреждение объявлено на территории Украины. О грозах, граде и шквальном ветре со скоростью 15−20 м/с заявляют синоптики Укргидрометцентра
В Киеве зафиксирован температурный рекорд
В последний раз температура воздуха в Киеве была такой же высокой в 1927 году
Киевлян предупредили об аномальном загрязнении воздуха: самые опасные районы
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сделали предупреждение