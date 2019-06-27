У Львові порахують вуличних котів. Шукатимуть пухнастиків волонтери. Досвід українців уже готові перейняти у 15 країнах світу. Як рахують і що далі чекає на чотирилапих - дивіться далі.

Волонтер Олена обабіч дороги, в тіні під кущами, шукає вуличних котів. Перехожі підказують, де "живуть"пухнастики.

"Нам треба зареєструвати. - Отам є 8 котів. - Де там? - Вони будуть шукати котів. - Давайте. Ми будемо їх зараз шукати і вносити в базу".

8 котів живуть біля гаражів, за будинками, показує місцева жителька. Вона разом із сусідами тричі на день їх підгодовує.

"Ну, а що, вони пропадуть. їх шкода бо сама маю два кота. не годен інакше. Вони всьо ідять,зубку ідять, борщ ідять,гречку,всьо ідять", - говорить Марія Романюк, жителька Львова .

Олена фотографує мурчиків та вносить до спеціальної програми в телефоні.

"Вони як правило нічійні, не стерелізовані. Це є кошення".

В анкеті також обов'язково треба вказати породу, і чи не травмована тварина. Лише після цього інформацію бачать інші волонтери. Їх у місті працює 78. Шукати котів не просто, - каже Олена.

"З огляду на свою кицьку то я знаю, що вона вже би зараз поспала би але в тіньку не в жарі і не на сонці. Тобто треба шукати десь під машинами дуже люблять найкраще місце ховатися", - говорить Олена Литвин, волонтерка.

Ще десяток котів волонтери знайшли на іншій вулиці, у дворі житлового будинку. Спеціальну програму для їх підрахунку розробили айтішники зі Львівщини.

"Ніхто не знає скільки котів проживає в тому чи іншому місті. Мета розробити механізм який нам покаже скільки тварин нам потрібно стерелізувати,як інтенсивно потрібно прикладати зусиль на їх прилаштування,вакцинація від сказу адже це безпека наших містян", - говорить Оксана Кошак, директорка ЛКП "Лев" .

Рахувати львівських безпритульних котів волонтери будуть ще 4 дні.