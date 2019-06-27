Богдан рассказал об обмене должностями с Шефиром [ Редактировать ]
Руководитель Администрации президента Андрей Богдан не против рокировки должностями с первым помощником главы государства - соратником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Об этом пишет "Униан".
"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - рассказал Богдан.
Ранее у Зеленского рассказали о реформе перенос Администрации президента.
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