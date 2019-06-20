Перенос Администрации президента: у Зеленского рассказали о реформе [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский рассказал о ближайших планах и целях в работе. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале команды президента.
Название "Администрация президента" хотят изменить на "Офис президента".
"Первое, что мы делаем, это уходим от названия "администрация "и переходим на более современное, более европейское -" Офис главы государства "," Офис президента. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами, был параллельно Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
Зеленский планирует на Банковой создать художественный музей и модернизировать его. По словам президента, это будет "большой исторический музей".
Зеленский подписал документ, который предусматривает уменьшение количества работников в Администрации президента.
"Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей", - сказал он.
Также отмечается, что перенос АП будет реализован за счет европейский грантов.
Смотрите также видео, где Зеленский показал свой кабинет.
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