Президент Владимир Зеленский рассказал о ближайших планах и целях в работе. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале команды президента.

Переименование Администрации президента

Название "Администрация президента" хотят изменить на "Офис президента".

"Первое, что мы делаем, это уходим от названия "администрация "и переходим на более современное, более европейское -" Офис главы государства "," Офис президента. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами, был параллельно Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Сокращение штата АП

Зеленский планирует на Банковой создать художественный музей и модернизировать его. По словам президента, это будет "большой исторический музей".

Уменьшение количества работников в АП

Зеленский подписал документ, который предусматривает уменьшение количества работников в Администрации президента.

"Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей", - сказал он.

Также отмечается, что перенос АП будет реализован за счет европейский грантов.

Смотрите также видео, где Зеленский показал свой кабинет.