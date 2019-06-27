19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко опубликовала в Instagram снимки своего близкого друга из Франции.

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На опубликованных кадрах с дня рождения юная модель обозначила молодого человека как "Марко Дюменил". Он закончил Лондонскую бизнес-школу, много путешествует по Европе, увлекается спортом и интересуется современным искусством.

На страничке Марко Дюменила в Instagram очень много фотографий с Соней - вместе они гуляют по Лондону и Парижу. Молодые люди смотрятся вместе счастливо и гармонично.

Ранее сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ярко отметила 19-летие, а также что внучка Ротару расстрогала фанатов новым снимком и в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус и чувство стиля.

Также недавно модель поразила фанатов мистическим снимком.