Внучка Софии Ротару показала близкого человека (фото) [ Редактировать ]
19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко опубликовала в Instagram снимки своего близкого друга из Франции.
На опубликованных кадрах с дня рождения юная модель обозначила молодого человека как "Марко Дюменил". Он закончил Лондонскую бизнес-школу, много путешествует по Европе, увлекается спортом и интересуется современным искусством.
На страничке Марко Дюменила в Instagram очень много фотографий с Соней - вместе они гуляют по Лондону и Парижу. Молодые люди смотрятся вместе счастливо и гармонично.
Ранее сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ярко отметила 19-летие, а также что внучка Ротару расстрогала фанатов новым снимком и в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус и чувство стиля.
Также недавно модель поразила фанатов мистическим снимком.
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