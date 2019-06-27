Светлана Лобода прошлась по магазину без нижнего белья (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников новым дерзким образом. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Instagram.
В кадре артистка появилась без нижнего белья и прошлась по магазину.
На артистке был только расстегнутый пиджак, который оголял грудь, штаны и массивные украшения.
"Do u like it? Тебе нравится?", - подписала фото Светлана.
Do u like it?🐯 тебе нравится? @balmain 💥
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
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