Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников новым дерзким образом. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Instagram.

В кадре артистка появилась без нижнего белья и прошлась по магазину.

На артистке был только расстегнутый пиджак, который оголял грудь, штаны и массивные украшения.

"Do u like it? Тебе нравится?", - подписала фото Светлана.

Ранее Лобода устроила жаркие танцы в купальнике.