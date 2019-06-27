У літаках Boeing 737-MAX виявили новий недолік. Про це повідомили у Федеральному авіаційному управлінні США. Про яку несправність йдеться - не уточнюють. Тож повернення лайнера в експлуатацію поки що відклали.

Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії "Боїнг" - вимагають компенсації за "приховування недоліків" цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії й Індонезії, та, як наслідок, - до заборони польотів у багатьох країнах.