Полет на параплане: кому нельзя летать [ Редактировать ]
Параплан максимально прост в пилотировании и обслуживании. Он доступен практически каждому здоровому человеку. Полный вес параплана от 6 до 20 кг, в собранном виде он помещается в среднем рюкзаке, а подготовка к полету занимает всего 5 минут.
Взлететь на нем можно с любого холма, сесть на очень ограниченные площадки. Полет на параплане дает непередаваемое чувство свободного полета, без преград в виде кабины, иллюминаторов или стекла фонаря.
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