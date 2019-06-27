Параплан максимально прост в пилотировании и обслуживании. Он доступен практически каждому здоровому человеку. Полный вес параплана от 6 до 20 кг, в собранном виде он помещается в среднем рюкзаке, а подготовка к полету занимает всего 5 минут.

Взлететь на нем можно с любого холма, сесть на очень ограниченные площадки. Полет на параплане дает непередаваемое чувство свободного полета, без преград в виде кабины, иллюминаторов или стекла фонаря.

Смотрите наш новый блог, все "за" и "против" полетов на параплане, а также переходите на наш Facebook и принимайте участие в конкурсе - мы дарим бесплатный полет на параплане с инструктором.