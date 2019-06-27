"Европейские игры": украинка завоевала еще одну медаль [ Редактировать ]
Украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на "Европейских играх" по вольной борьбе.
Известно, что поединке за третье место украинка победила спортсменку из Швеции Дженни Франссон со счетом 6:2.
Напомним, Черкасова выступает в весовой категории до 65 кг.
Раньше сообщалось о том, что 21 июня в столице Беларуси стартовали вторые в истории Европейские игры. За четыре дня соревнований украинские спортсмены завоевали 18 наград, из которых пять - высшей пробы, семь серебряных и шесть бронзовых.
Из сообщения министра молодежи и спорта Украины в Facebook стало известно, что, по сравнению с дебютными Играми 2015 года, размер выплат призерам Минска увеличился вдвое.
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