Украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на "Европейских играх" по вольной борьбе.

Известно, что поединке за третье место украинка победила спортсменку из Швеции Дженни Франссон со счетом 6:2.

Напомним, Черкасова выступает в весовой категории до 65 кг.

Раньше сообщалось о том, что 21 июня в столице Беларуси стартовали вторые в истории Европейские игры. За четыре дня соревнований украинские спортсмены завоевали 18 наград, из которых пять - высшей пробы, семь серебряных и шесть бронзовых.

Из сообщения министра молодежи и спорта Украины в Facebook стало известно, что, по сравнению с дебютными Играми 2015 года, размер выплат призерам Минска увеличился вдвое.