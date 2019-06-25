21 июня в столице Беларуси стартовали вторые в истории Европейские игры. За четыре дня соревнований украинские спортсмены завоевали 18 наград, из которых пять - высшей пробы, семь серебряных и шесть бронзовых.

Из сообщения министра молодежи и спорта Украины в Facebook стало известно, что, по сравнению с дебютными Играми 2015 года, размер выплат призерам Минска увеличился вдвое.

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Так, обладатели золотых медалей получат 50 тысяч гривен, серебряных - 40 тысяч гривен, бронзовых - 25 тысяч гривен. В случае завоевания одним спортсменом двух и более медалей, сумма его призовых будет суммироваться.

Европейские игры продлятся до 30 июня. Украину на Играх представляют более 200 спортсменов.

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