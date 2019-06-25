Італія отримала Олімпіаду 2026 [ Редактировать ]
Зимові Олімпійські ігри 2026 року прийматиме Італія. Зокрема Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у швейцарській Лозанні. З-поміж 82-х членів організації - 47 проголосували за італійські міста, 34 за столицю Швеції Стокгольм, один утримався.
Тож за 20 років після Зимових ігор у Турині Біла олімпіада повернеться не лише до Італії, а й до класичного європейського регіону для зимових видів спорту. Нагадаю, 2022 року олімпійські змагання прийматиме Пекін.
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