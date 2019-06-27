Українці повинні докласти всіх зусиль, щоб держава стала сильною, ефективною і справедливою. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час випускного в Українській академії лідерства. Нові навички там отримали понад 200 юнаків і дівчат із різних міст. .

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

"Хтось має бути винахідником, хтось - боронити державу. Хтось - робити свій снесок в розвиток науки, культури і мистецтва, підприємництва. Але усі ми маємо докласти своїх зусиль, для того, щоби наша країна по-справжньому була демократичною, відкритою, ефективною, справедливою. І це залежить від кожного з нас.