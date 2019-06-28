Президент України висловив обурення щодо дій керівника МЗС Павла Клімкіна

Президент України сьогодні теж говорив про військовополонених. А саме, про українських моряків. Утім, як їх повернути - не повідомив. Зате висловив обурення. Гнів Володимира Зеленського викликали дії керівника МЗС