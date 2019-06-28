У президентському літаку знайшли 39 кілограмів кокаїну [ Редактировать ]
У літаку, який супроводжував президента Бразилії на саміт G20, знайшли 39 кілограмів кокаїну. Наркотики виявили, коли військове судно здійснило транзитну посадку у Севільї.
На місці заарештували 38-річного сержанта Мануеля Родрігеса.
Президент Болсонару летів іншим лайнером і приземлився в Лісабоні. Віце-президент Бразилії заявив, що затриманий - професійний наркокур'єр. Загалом сержант Родрігес супроводжував трьох бразильських президентів у 29 міжнародних поїздках.
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