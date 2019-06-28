А що ж, в кінцевому підсумку, з історією про ПАРЄ? Про нову політичну реальність для України в Європі - далі - Олексій Пшемиський.

Повернення російської делегації головна тема цієї сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Розпочинаючи засідання ще у понеділок, голова ПАРЄ наголошує: в організації - криза.

"Це може мати наслідки для захисту прав людини і стабільності у всій Європі. Ми чітко заявляли, що членство у Раді Європи накладає на всі країни фінансові зобов'язання, і закликали Росію направити свою делагацію та відновити сплату внесків", - говорить Ліліан Морі Паск'є, президент парламентської асамблеї Ради Європи.

Після того, як росіян позбавили права голосу через анексію Криму та Війни на Сході України, Москва відмовилася платити внески. Заборгувавши понад 70 мільйонів. Саме це стало формальною причиною повернення делегації. Та головні лобісти зняття санкцій - Німеччина, Франція та Нідерланди наголосили: справа не в грошах. ПАРЄ - майданчик для діалогу всіх сторін.

"Ми не вели діалог усі разом останні п'ять років. І кому від цього стало краще? українцям? скільки людей загинули за цей час? Відстутність Росії нічого нікому не дала. Так, я не певен, що їхнє повернення щось змінить, але ми можемо хоча б почати розмову", - говорить Тіні Кокс, член постійної делегації від Нідерландів в ПАРЄ.

"Якщо ми викинемо Росію з ПАРЄ, чи допоможе це українцям, які страждають від конфлікту на Сході України? Чи допоможе це жертвам війни? Чи допоможе це загиблим у катастрофі рейсу МН17? Ні! Я вірю, що ми повинні вести діалог. І тому я голосую за цю резолюцію", - говорить Роберто Рампі, член постійної делагації в ПАРЄ від Італії.

Проти повернення росіян виступили Балтійські країни, Польща та Велика Британія. Там нагадали - Москва не виконала жодну із резолюцій щодо України. Зняття санкцій без умов - суперечить принципам Ради Європи.

"Сьогодні стоїть питання про майбутнє Ради Європи. 70 років ми стояли на сторожі демократії, але тепер ПАРЄ - на сторожі грошей", - говорить Йен Лідел-Грейнгер, член постійної делегації від Великої Британії в ПАРЄ.

"У цій залі нам обіцяли, що російська делегація не повернеться, доки не зробить якісь серйозні кроки назустріч. Нагадаю, згідно резолюції - лише відчтуний прогрес може призвести до послаблення санкцій. Колеги, скажіть, чи бачили ви прогрес? Може я осліп? Чи хтось інший?" - заявив Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ.

Власне, саме голосування за зміни у статуті ПАРЄ, які б дозволили повернути росіян без умов, тривало у вівторок до пізньої ночі. І зрештою, після палких дискусій і кількох сотень правок, делегати проголосували.

І вже наступного ранку російська делегація у повному складі повернулася до зали Асамблеї ради Європи.

"Для диалога нужны две стороны. Если продолжать попытки шельмования России и называть нас демонами, как это делали коллеги из Украины - мне кажется что это ни к чему не приведет", - говорить Петро Толстой, заступник голови Держдуми РФ.

У відповідь деякі представники делегацій Польщі, країн Балтії, Словаччини, Грузії та України демонстративно покинули сесію.

Український президент висловив розчарування позицією ПАРЄ - письмово. А через кілька днів уже на брифінгу заявив: рішення повернути Росію ухвалили давно.

Водночас у ПАРЄ наголошують: повернення - не означає послаблення тиску.

"Зняття санкцій в ПАРЄ не означає зняття санкцій ЄС, ми лише хочемо, аби розпочався діалог. Ми хочемо, аби в Росії працювала моніторингова місія ПАРЄ. Ми повинні надати російській делегації право брати участь у сесіях і очікуємо від Росії у відповідь, що моніторингову місію ПАРЄ допустять у країну", - говорить Френк Швабе, заступник голови делегації Німеччини в ПАРЄ.

У фінальному тексті резолюції Асамблея закликала Росію звільнити українських моряків. Про це сьогодні говорили і на зустрічі голови ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є та заступником голови української делегації Юлією Льовочкіною.

"Я просила помощи в установлении мира, в мирном процессе. В возврате наших заложников, возврате политзаключенных и все эти вопросы были услышаны и я думаю что президент ПАСЕ мадам Паскье будет активным помощником Украины на международных площадках. Эта площадка должна быть использована Украиной для достижения наших целей и защиты наших целей и я думаю, что следующий парламент и я думаю, что следующая парламентская делегация Украины будет заниматься не демаршами и выходками, а нормальной плодотворной работой на защиту интересов Украины", - говорить Юлія Льовочкіна, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ.

У ПАРЄ також відреагували на заяву голови української делегації, що Київ може відмовитися від присутності спостерігачів від Ради Європи на виборах, наголосивши - це буде порушенням правил участі в Асамблеї.