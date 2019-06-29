В NASA показали извержение вулкана из космоса [ Редактировать ]
Астронавты на борту Международной космической станции засняли, и передали на Землю снимки извержения вулкана Райкоке (Средние Курилы). Об этом сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.
Вулкан расположен на острове в составе архипелага Большая Курильская гряда в Тихом океане.
Астронавтам удалось заснять момент выброса пепла и непосредственно извержение. Такие снимки являются чрезвычайно редкими.
Во время извержения столб пепла от Райкоке поднялся вверх примерно на 15 километров.
Остывший пепел был унесен ветром, после чего осел на землю. Тяжелые частицы опускались быстрее, в то же время легкие оставались в воздухе и стали угрозой для самолетов, пролетающих над островами.
Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили возможные признаки жизни.
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