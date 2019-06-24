Марсохід NASA виявив життя на Марсі [ Редактировать ]
Чи є життя на Марсі? Марсохід NASA К'юріосіті виявив.
Велику кількість метану в повітрі Червоної планети. Що може свідчити про наявність там мікроорганізмів. Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми.
Припущення щодо метану на Марсі лунали і раніше, однак достовірних підтверджень цього не було. Наразі науковці проводять додаткові дослідження і невдовзі планують оприлюднити їх результати.
по теме
NASA транслює складання марсохода "Марс 2020" у прямому ефірі
Глядачі з усього світу можуть не просто спостерігати за процесом: НАСА закликала ставити інженерам запитання у чаті
В атмосфері Марса знайшли метан
Чи є життя на Марсі? Марсохід Nasa К'юріосіті виявив велику кількість метану в повітрі Червоної планети. Що може свідчити про наявність мікроорганізмів. Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми.
На Марсе обнаружили возможные признаки жизни
Ученые NASA сделали невероятный прорыв в исследованиях
Как правильно принимать душ
Мало кто знает, что неправильный душ может навредить здоровью
Шотландські вчені навчили тюленів імінувати людську мову
Імітувати людську мову і наспівувати мелодії навчили тюленів шотландські вчені. Кажуть, голосовий апарат цих тварин схожий на людський