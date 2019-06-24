Чи є життя на Марсі? Марсохід NASA К'юріосіті виявив.

Велику кількість метану в повітрі Червоної планети. Що може свідчити про наявність там мікроорганізмів. Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми.

Припущення щодо метану на Марсі лунали і раніше, однак достовірних підтверджень цього не було. Наразі науковці проводять додаткові дослідження і невдовзі планують оприлюднити їх результати.