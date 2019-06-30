Американский суд запретил выделять деньги на строительство стены с Мексикой [ Редактировать ]
Федеральный суд американского штата Калифорния заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом сообщает издание "Voice of America".
Суд постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировал Белый дом.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить решение суда.
"Мы немедленно подаем апелляцию и мы думаем, что выиграем ее. Не было никаких причин, по которым это должно было случиться", − заявил американский лидер журналистам на саммите G20 в Осаке.
Ранее мы писали о том, что 20 штатов США подали в суд на Трампа из-за намерения построють стену на границе с Мексикой.
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