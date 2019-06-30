Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль Европейских игр-2019, которые проходили в Минске 21-30 июня, передает isport.ua.

В финале весовой категории до 87 кг 28-летний украинец одержал победу (3:1) над представителем Азербайджана Исламом Аббасовым.

Беленюк провел потрясающий первый период, заработав три очка. Во втором периоде Жан довел поединок до победного завершения, подарив своему сопернику лишь 1 балл.

Эта золотая медаль стала 11-й для Украины на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала еще одну золотую медаль на Европейских играх.