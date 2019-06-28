Украинка выиграла велогонку на Европейских играх [ Редактировать ]
Украинская велосипедистка Анна Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019, которые прошли в Минске (Беларусь). Об этом пишет издание "Униан"
Соловей в гонке по очкам набрала 30 пунктов, оставив позади представительниц Чехии и Австрии, опередив австрийку на три очка. Стоит отметить, что Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина и Юлия Бирюкова прошли этап квалификации командной гонки преследования и завтра, 28 июня, выступят в первом раунде соревнований. Таким образом, сборная Украины в Минске завоевала уже 27 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Ранее мы писали о том, что украинцы также завоевали еще два "золота" на Европейских играх.
по теме
На Позняках в фитнес-клубе трагически погиб мужчина
В Киеве на Позняках в фитнес-клубе Sport Life утонул мужчина
"Динамо" судится с футболистом из-за долгов
"Динамо" подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года
Владимир Кличко едва не сгорел заживо на отдыхе (видео)
Cпортсмен попал в ЧП во время прогулки на яхте
Европейские игры 2019: какие призовые получат украинцы за медали
По сравнению с первыми Играми, размер выплат значительно вырос
Украина завоевала третье "золото" на Европейских играх
В первые дни Европейских игр в Минске украинские спортсмены уже завоевали три золотых медали