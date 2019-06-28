Украинская велосипедистка Анна Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019, которые прошли в Минске (Беларусь). Об этом пишет издание "Униан"

Соловей в гонке по очкам набрала 30 пунктов, оставив позади представительниц Чехии и Австрии, опередив австрийку на три очка. Стоит отметить, что Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина и Юлия Бирюкова прошли этап квалификации командной гонки преследования и завтра, 28 июня, выступят в первом раунде соревнований. Таким образом, сборная Украины в Минске завоевала уже 27 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее мы писали о том, что украинцы также завоевали еще два "золота" на Европейских играх.