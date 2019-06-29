Украинский боксер Виктор Вихрист, который выступает в весовой категории свыше 91 кг, принес Украине золотую медаль на II Европейских играх в Минске. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины Facebook.

В финальном поединке украинскому боксеру противостоял Мураду Алиев, который представлял Францию. Вихрист победил со счетом 4:1, при этом арбитру пришлось остановить бой в третьем раунде из-за рассечения у украинского боксера.

После этой победы Украина в общем зачете имеет 37 медалей, среди которых 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее мы писал о том, что украинка выиграла велогонку на Европейских играх.