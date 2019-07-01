В американському штаті Техас розбився легкомоторний літак. Загинуло 10 осіб - усі, хто перебував на облавку. Трагедія сталася під час злету - повітряне судно раптово втратило контроль та врізалося в один з ангарів аеропорту. В приміщенні нікого не було. Чому літак вийшов з ладу - з'ясовують спеціалісти.