У Техасі розбився літак із людьми [ Редактировать ]
В американському штаті Техас розбився легкомоторний літак. Загинуло 10 осіб - усі, хто перебував на облавку. Трагедія сталася під час злету - повітряне судно раптово втратило контроль та врізалося в один з ангарів аеропорту. В приміщенні нікого не було. Чому літак вийшов з ладу - з'ясовують спеціалісти.
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