Богдан предложил разрешить русский язык на Донбассе [ Редактировать ]
В случае возвращения Луганска и Донецка, можно было бы разрешить официально использовать русский язык в качестве регионального. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".
"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины", - сказал Богдан.
На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил:
Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?
В то же время глава ОПУ уточнил, что он против идеи сделать русский вторым государственным.
"Нет. Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать".
По мнению Богдана, нужно искать компромиссы.
Ранее Богдан рассказал об обмене должностями с Шефиром и о ремонте дорог в Украине.
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