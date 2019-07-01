В случае возвращения Луганска и Донецка, можно было бы разрешить официально использовать русский язык в качестве регионального. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины", - сказал Богдан.

На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил:

Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?

В то же время глава ОПУ уточнил, что он против идеи сделать русский вторым государственным.

"Нет. Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать".

По мнению Богдана, нужно искать компромиссы.

Ранее Богдан рассказал об обмене должностями с Шефиром и о ремонте дорог в Украине.