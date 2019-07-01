Ремонт дорог в Украине: Богдан назвал главное условие [ Редактировать ]
Команде Зеленского нужен "свой" Кабмин для того, чтобы снизить тарифы и отремонтировать дороги. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".
Он отметил, что деньги, которые Европейский союз дает на дороги - они не выбирают. Конкурс на компанию, контроль качества, бюджет и процедуру допуска к конкурсу определяет ЕС.
"А мы хотим, наоборот, все государственные деньги отдать Европейскому союзу. Мы им даем миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества", - сообщил Богдан.
По его словам, снизить тарифы и отремонтировать дороги можно только со своим Кабмином.
Богдан также сообщил, что в команде Зеленского еще не определились с кандидатурой на премьер-министра. Богдан признался, что он претендовать на эту должность не может, так как был люстрирован.
Ранее у Зеленского заявили о реформе переноса Администрации президента. А Богдан рассказал об обмене должностями с Шефиром.
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