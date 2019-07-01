Команде Зеленского нужен "свой" Кабмин для того, чтобы снизить тарифы и отремонтировать дороги. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что деньги, которые Европейский союз дает на дороги - они не выбирают. Конкурс на компанию, контроль качества, бюджет и процедуру допуска к конкурсу определяет ЕС.

"А мы хотим, наоборот, все государственные деньги отдать Европейскому союзу. Мы им даем миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества", - сообщил Богдан.

По его словам, снизить тарифы и отремонтировать дороги можно только со своим Кабмином.

Богдан также сообщил, что в команде Зеленского еще не определились с кандидатурой на премьер-министра. Богдан признался, что он претендовать на эту должность не может, так как был люстрирован.

Ранее у Зеленского заявили о реформе переноса Администрации президента. А Богдан рассказал об обмене должностями с Шефиром.