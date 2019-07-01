Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, постоянно радует поклонников новыми образами. Так, и этот раз не стал исключением.

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Во время отдыха в столице Нидерландов, в Амстердаме, Наташа Королева вместе со своим мужем искали новый образ. В Instagram певица советовалась с поклонниками, какой новый образ больше идет мужу. И многим понравилось фото, где Тарзан запечатлен с рогами. "Муж в творческом поиске!", - писала Королева.

Ранее сообщалось, что располневшая Королева в купальнике шокировала поступком.